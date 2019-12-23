В Тюмени простятся с Артуром Ольховским

Фото предоставлено дворцом творчества и спорта "Пионер"

Сегодня ночью на 53-м году жизни скончался руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский.

Тюменская региональная общественная организация "Областной поисковый центр" была создана в 2003 году. Под руководством Ольховского было проведено более 159 полевых экспедиций, подняты и подготовлены к погребению останки 8134 солдат и офицеров Красной Армии, 263 имени защитников Отечества были возвращены истории.

Артур Ольховский был депутатом Тюменской городской Думы VI созыва, доверенным лицом президента РФ, руководителем Тюменской городской детской общественной организации "Республика Неугомонных".

Церемония прощания с Артуром Ольховским пройдет завтра, 24 декабря, с 12:00 до 14:00 во дворце творчества и спорта "Пионер", (ул.Челюскинцев 46) в концертном зале.