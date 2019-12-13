Тюменка отсудила у УК 50 тыс. рублей за перелом ноги

В Тюмени управляющая компания ООО "Контакт-А" заплатит женщине 50 тыс. рублей за серьезную травму.

Инцидент произошел 15 марта 2019 года возле дома на улице Ямской. 69-летняя женщина поскользнулась на тротуаре и упала, сломав ногу.

"Установлено, что жилой дом находится в управлении ООО "Контакт-А", которое должно надлежащим образом содержать придомовую территорию", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Калининским районным судом в пользу тюменки было взыскано 50 тыс. рублей в возмещение морального вреда. При этом копания, не оспаривая вину в причинении вреда, согласна была выплатить только 10 тыс. рублей. Посчитав размер морального вреда завышенным, фирма подала жалобу в Тюменский областной суд, однако жалоба была отклонена.