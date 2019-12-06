Тюменец почти на полтора года отправится в колонию строгого режима за пьяную езду

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 43-летнему местному жителю, в третий раз пойманному пьяным за рулем.
В апреле 2019 года тюменец на "ВАЗ-21102" был остановлен автопатрулем ДПС на улице Федюнинского. Выяснилось, что водитель находится в состоянии опьянения и лишен водительских прав. В августе 2018 года мужчина привлекался к административной ответственности за пьяную езду, а в декабре того же года был осужден по ст.264.1 УК РФ к условной мере наказания.
Суд по совокупности приговоров назначил тюменцу 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и на 2 года 10 месяцев лишил его права управлять транспортом.
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