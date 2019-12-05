В прокуратуре области пройдет день приема граждан

13:15 05 декабря 2019
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Общероссийский день приема граждан состоится в прокуратуре Тюменской области 12 декабря с 12.00 до 20.00. 

Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди, с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Прием пройдет по адресу: улица 50 лет Октября, 31.

Общероссийский день приема граждан проводится ежегодно в соответствии с поручением президента РФ. В этот день прием граждан будет осуществляться и в территориальных прокуратурах Тюменской области.

Теги: прием граждан , прокуратура
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