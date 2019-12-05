В прокуратуре области пройдет день приема граждан

Общероссийский день приема граждан состоится в прокуратуре Тюменской области 12 декабря с 12.00 до 20.00.

Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди, с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Прием пройдет по адресу: улица 50 лет Октября, 31.

Общероссийский день приема граждан проводится ежегодно в соответствии с поручением президента РФ. В этот день прием граждан будет осуществляться и в территориальных прокуратурах Тюменской области.