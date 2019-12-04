На портале "Я решаю!" можно оценить проведенные в 2019 году ремонты дорог Тюмени

15:00 04 декабря 2019
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В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюмени отремонтировано 29 объектов общей протяженностью порядка 39 км.

На портале "Я решаю!" жители города могут ответить на несколько вопросов, насколько они удовлетворены качеством проведенных работ. Там же можно указать, каким, на взгляд респондентов, дорогам и улицам Тюмени в 2020 году необходимо уделить первоочередное внимание.

Теги: опрос , ремонт дороги
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