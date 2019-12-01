Врачи советуют тюменцам с больной спиной заниматься плаванием и велоспортом

Боли в спине – самая частая жалоба тюменцев при обращении к неврологу. 80% пациентов имеют проблемы с позвоночником, остальные 20% идут к врачу при специфических болях разных внутренних органов.

День невролога отмечают 1 декабря. К этому специалисту обращаются люди с проблемами в центральной или периферической нервной системах.

Как поделился невролог одной из частных клиник Тюмени Максим Федулов, чаще всего на прием приходят люди с болями в спине. И это правильно: заниматься самолечением в данном случае не стоит.

"Причины проблем с позвоночником современных людей во многом связаны с малоподвижным образом жизни. Нагрузки на позвоночник при сидячей работе сопоставимы с поднятием тяжестей. Долговременная статическая нагрузка оказывается хуже кратковременной динамической", - отмечают специалисты.

Чтобы минимизировать последствия негативного воздействия гиподинамии на позвонки, следует помнить о мерах профилактики. Нужно держать под контролем осанку, как можно чаще менять позу и не забывать делать упражнения.

Чаще всего при сидячей работе страдают шейные позвонки. В таком случае нужно периодически делать разминку: для этого в воздухе носом напишите все буквы алфавита. При первой возможности следует вставать, пройтись по кабинету. От постоянного ношения каблуков лучше отказаться. Прогулки по асфальтовому покрытию тоже не приносят особенной пользы: предпочтение следует отдать пересеченной местности. А залогом здорового позвоночника врачи называют велосипед и регулярное посещение бассейна, пишет "Тюменская область сегодня".