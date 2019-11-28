Ялуторовчанка получит компенсацию за терьера, которого растерзал бездомный пес

Администрация города Ялуторовска выплатит компенсацию подростку за йоркширского терьера, растерзанного бездомной собакой.

Инцидент произошел в марте 2019 года. 11-летняя девочка гуляла с йоркширским терьером, а на него напала бездомная собака и разорвала. Ребенок пережил сильный стресс. Мама девочки обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в суд был направлен иск.

"Согласно действующему законодательству обязанность по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в целях обеспечения безопасности населения возложена на орган местного самоуправления", — отмечают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В сентябре этого года Ялуторовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о взыскании с администрации Ялуторовска в пользу несовершеннолетней 30 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Ответчик с решением суда не согласился и обжаловал его в Тюменский областной суд, однако жалоба была отклонена.