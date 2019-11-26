В Тюмени с виновника ДТП взыскали 800 тыс. рублей в пользу пострадавших женщин

В Тюмени решением суда увеличен размер компенсации двум сестрам, пострадавшим в ДТП.

Авария произошла вечером 23 ноября 2018 года на 10-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Водитель на Toyota Vista не справился с управлением, автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Кia Rio. Две сестры — пассажирки Кia получили тяжкий вред здоровью.

"У Toyota Vista колесные шины по размеру не соответствовали модели транспортного средства. Кроме того, водитель вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей возможность постоянного контроля за движением и без учета интенсивности движения и дорожных условий", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В марте 2019 года Центральный районный суд Тюмени признал мужчину виновным по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека) и назначил ему 1 год ограничения свободы. Вскоре в суд обратились сестры с иском о возмещении морального вреда.

В июле 2019 года Центральный районный суд Тюмени взыскал с виновника аварии в пользу каждой из женщин по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда. Пострадавшие подали жалобу в Тюменский областной суд с целью увеличения взысканной суммы.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам увеличила размер компенсации до 400 тыс. рублей каждой пострадавшей.