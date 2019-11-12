В Тюменской области пройдет день правовой помощи детям

Всероссийский день правовой помощи детям состоится 20 ноября. Дни открытых дверей, приуроченные к этому событию, пройдут в учреждениях социального обслуживания Тюменской области.

В Тюмени региональный центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков 14А) с 9.00 до 18.00 проведет индивидуальное правовое консультирование по вопросам организации социально-правовой помощи детям. Родители смогут обратиться к психологам за помощью в вопросах воспитания детей. Центр организует и лекцию "Основы законодательства РФ об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью" в рамках "Школы замещающих родителей".

Консультативные приемы пройдут и в Областном центре реабилитации инвалидов (ул. Уральская, 60/1). Специалисты центра будут вести прием 14 ноября с 8.00 до 17.00. Желающих приглашают на юридические консультации по вопросам защиты прав детей.

День открытых дверей проведут также и районные центры социальной помощи по Тюменской области.