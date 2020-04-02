Тюменца будут судить за нарушение тайны почтовых сообщений

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении тайны почтовых сообщений, предназначавшихся бывшей квартирантке.

С марта 2019 года у мужчины с женщиной был заключен договор найма квартиры. К концу ноября у нее скопилась задолженность за съем жилья, и договор был расторгнут. Хозяин квартиры решил обратиться в суд, чтобы взыскать долг по оплате. К исковому заявлению он приложил письмо косметической компании, адресованное женщине, которое он нашел в почтовом ящике. В письме, которое мужчина вскрыл и прочел, содержались требования о задолженности женщины перед компанией.

В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.138 УК РФ (нарушение тайны почтовых сообщений граждан). Вскоре его рассмотрит суд.