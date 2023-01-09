В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин

Новая Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года утверждена в России, ее ключевыми целями стали соблюдение равноправия мужчин и женщин в различных сферах, повышение экономической независимости и политической активности россиянок и профилактика женского неблагополучия, сообщается в Tg-канале Правительства РФ.

"Стратегия будет реализовываться в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План будет разработан в ближайшее время", - уточняется в сообщении.

Разработчики стратегии констатируют, что российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне – 28%.

Отмечается, что решать эти и другие проблемы предлагается за счет формирования у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения их в цифровую экономику, формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации, развития дистанционной занятости, расширения участия женщин в предпринимательстве.