Призывники из Тюменского района готовы к службе в армии

Около 150 призывников из Тюменского района отправятся на срочную службу в ряды российских Вооруженных Сил в рамках осеннего призыва, который стартовал 1 октября и продлится до конца года.

Как сообщил военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрей Матвеев, Минобороны принимает меры по гуманизации военной службы, росту ее престижа и привлекательности. В войсках действует новый распорядок дня, согласно которому предусмотрено время на послеобеденный отдых, предоставляются дополнительные выходные дни. В большинстве воинских частей установлены телефоны доверия, большое внимание уделяется рациону питания, качеству обмундирования, созданию комфортных бытовых условий. Военнослужащие занимаются исключительно боевой подготовкой, а хозяйственную деятельность осуществляют сторонние организации на аутсорсинге.

Большинство молодых тюменцев призывного возраста готовы пойти в армию, так как это не только влияет на социальный статус, но и дает возможность найти хорошую работу после. В то же время многие новобранцы идут служить с уже полученными специальностями, а примерно каждый пятый призывник имеет высшее образование, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Призывники района идут на службу в различные виды и рода войск, но в основном это сухопутные войска. Также берут молодых людей в войска Росгвардии, Воздушно-десантные войска, в Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы. Трое юношей готовятся к службе в Президентском полку.