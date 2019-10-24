У маршрута №45 добавились остановки

15:05 24 октября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени в схему движения автобуса №45 "ЖК Звездный городок — ул. Созидателей" включены еще две остановки. Это остановочные пункты "Автокемпинг" и "поворот на больничный комплекс Нефтяник" по направлению движения в сторону улицы Федюнинского, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: остановки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2019