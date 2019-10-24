У маршрута №45 добавились остановки

В Тюмени в схему движения автобуса №45 "ЖК Звездный городок — ул. Созидателей" включены еще две остановки. Это остановочные пункты "Автокемпинг" и "поворот на больничный комплекс Нефтяник" по направлению движения в сторону улицы Федюнинского, сообщает Тюменьгортранс.
Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
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