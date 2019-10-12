В Тюмени реализуют проект по инклюзивным настольным играм

Регулярные турниры по настольным играм организует тюменская общественная организация инвалидов "Вера" в рамках инклюзивного проекта "Играем вместе!". Участие принимают взрослые и дети, независимо от своих физических возможностей.

"Недавно мы приняли участие в городском осеннем Дне здоровья. Столы с играми расставили на набережной Туры. Люди не проходили мимо, включались в игровой процесс с интересом. Особенно радовало, когда у игровых столов собирались целые семьи", - отметила председатель "Веры" Елена Яковенко.

13 октября "Вера" со всем своим игровым багажом отправится в "Ребячью республику", где планируется турнир на 200 человек. 19 октября состоится большое мероприятие по презентации настольных спортивных игр в Упоровском районе. 27 октября игротека пройдет для смены в областном реабилитационном центре "Родник", сообщает "Тюменская область сегодня".

По оценке психологов, игра - это естественное состояние человека. В игровой форме людям гораздо легче пройти курс реабилитации. Настольные спортивные игры позволяют почувствовать командный дух, поддержку. Они особенно полезны для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, после черепно-мозговых травм, а также с ДЦП.

Добавим, что проект "Инклюзивные настольные спортивные игры для детей и подростков "Играем вместе!" получил гранты губернатора Тюменской области. Его реализуют активисты организации, тренеры, волонтеры и все, кто знает, любит и играет в новус, шаффлборд, кульбито, матрешку, джаколо, нок-хоккей и другие игры. У клуба "Вера" имеется 24 комплекта настольных игр.