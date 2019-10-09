В телекоме снова революция: МегаФон платит за лояльность повышенным кэшбэком

МегаФон

На обновленной тарифной линейке "Включайся!" максимальный кэшбэк получат абоненты со стажем. Те, кто с МегаФоном более двух лет, смогут вернуть 30% расходов на связь и потратить их на оплату звонков, интернет-трафик и SMS.

С октября на тарифах "Включайся! Развлекайся", "Включайся! Говори", "Включайся! Общайся", "Включайся! Выбирай", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум" доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка — 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при "стаже" от 6 до 12 месяцев — до 20%, от 12 до 24 месяцев — составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума — в 30%.

Вторая опция — возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube. Кроме того, накопленные бонусы по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи "МегаФон Ритейл", любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги и другие сервисы.

"В случае с новым кэшбэком МегаФона каждый абонент со стажем 2 года (а таковых большинство), оплачивающий услуги на 500–600 рублей в месяц, получает 150–180 рублей на дополнительные нужные сервисы. Например, за 100 рублей кэшбека можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей — отключить тарификацию на городские номера по всей России и т.д. Взрослые абоненты могут за 150 рублей кэшбэка подключить функцию "Родительский контроль", существенно снижающую тревоги за перемещения и времяпровождение ребенка", — отмечает аналитик Сергей Вильянов.