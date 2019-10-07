На улицах Тюмени остановили пьяного таксиста

На минувших выходных в Тюмени на улице Большевиков автоинспекторы остановили автомобиль "Яндекс. Такси" под управлением нетрезвого водителя.

43-летний таксист плохо стоял на ногах и еле говорил. Показания алкотестера составили 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. ГИБДД проведет проверку в отношении собственника автомобиля, это юридическое лицо, по поводу организации проведения медицинского контроля водителей перед выездом.

"Мужчина три раза лишался права управления транспортом за грубые нарушения правил дорожного движения: в 2010 году на 4 месяца за выезд на встречную полосу, в 2012 году на 18 месяцев за управление транспортом в состоянии опьянения, в 2014 году на 14 месяцев за оставление места ДТП. На автомобилиста составлен административный материал за пьяное вождение, он будет направлен в суд", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Всего на прошедших выходных на дорогах Тюменской области были отстранены от управления транспортом 57 водителей в состоянии опьянения отстранены.