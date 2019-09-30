В Тюмени проверят систему оповещения

В этот четверг, 3 октября, состоится техническая проверка работоспособности системы центрального оповещения жителей Тюмени и Тюменской области. Электросирены будут задействованы с 15:00 до 15:20.

Тюменцам напоминают, что звучание сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". По этому сигналу каждый может прослушать информацию главного управления МЧС России по Тюменской области по каналам телевидения. Дикторы радио и телевидения передадут информацию о чрезвычайной ситуации и рекомендации для населения. Граждан просят соблюдать спокойствие.