В Тюмени проверят систему оповещения

В этот четверг, 3 октября, состоится техническая проверка работоспособности системы центрального оповещения жителей Тюмени и Тюменской области. Электросирены будут задействованы с 15:00 до 15:20.
Тюменцам напоминают, что звучание сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". По этому сигналу каждый может прослушать информацию главного управления МЧС России по Тюменской области по каналам телевидения. Дикторы радио и телевидения передадут информацию о чрезвычайной ситуации и рекомендации для населения. Граждан просят соблюдать спокойствие.
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