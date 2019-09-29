Аналитики: тюменцы высоко оценивают уровень своей жизни

Автор фото: Александр Пересторонин

Тюмень заняла четвертое место по результатам исследования аналитиков портала "Домофонд.ру", которые выясняли отношение россиян к оценке их доходов и стоимости жизни. Специалисты опросили 90 тысяч человек и составили рейтинг 200 городов России.

Первые позиции заняли Кудрово и Мурино – города Ленинградской области. Третье место заняла Москва, Тюмень отстала от лидеров лишь на 0,6 балла. Также в Уральском федеральном округе хорошие показатели у Сургута, Екатеринбурга, Нижневартовска, Нового Уренгоя и Нефтеюганска. Все они вошли в топ-50 городов, пишет "Тюменская область сегодня".

Модератор одного из тюменских городских сообществ в соцсетях Мария Мотылева считает, что такой результат ожидаемый. В областной столице отмечают хорошее качество дорог и развитую инфраструктуру, доступность медицинской помощи и образования. Развита городская среда. Тюмень – город больших возможностей, в котором живут позитивные люди, которые стремятся сделать город лучше.