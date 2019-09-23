В Исетском районе мужчина избил сотрудницу банка

Как оказалось, он нанес побои своей сожительнице, к которой пришел выяснить отношения. Женщина обратилась в полицию.

37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в в банковское учреждение, где работает его сожительница. Женщина попросила его уйти домой и после разобраться со всеми вопросами. Мужчина ушел, но вскоре вновь вернулся. Женщина вышла из кабинета, чтобы поговорить, а мужчина начал ее избивать.

"Причиной агрессии, как пояснил позже задержанный, стала ревность. Подобный инцидент в их семейной жизни не первый, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию".