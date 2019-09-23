В Тюмени проходит чемпионат Росгвардии среди кинологов

Чемпионат Росгвардии по многоборью кинологов проходит в эти дни в Тюмени. Все условия проведения этапов максимально приближены к реальным.
Росгвардейцы со служебными собаками уже выполнили упражнения по задержанию предполагаемого преступника, его охране и конвоированию, а также показали навыки в поиске веществ с использованием минно-розыскных собак.
С сегодняшнего дня участникам предстоит пройти "атаку огневой точки". Четвероногим помощникам надо будет поймать вооружённого преступника в условиях, когда огневая атака ведется с разных позиций. Также участников ждет поиск запахового материала на проселочной дороге, поиск по следу человека и состязания в общей дрессировке, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.
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