В Тюмени проходит чемпионат Росгвардии среди кинологов

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Чемпионат Росгвардии по многоборью кинологов проходит в эти дни в Тюмени. Все условия проведения этапов максимально приближены к реальным.

Росгвардейцы со служебными собаками уже выполнили упражнения по задержанию предполагаемого преступника, его охране и конвоированию, а также показали навыки в поиске веществ с использованием минно-розыскных собак.

С сегодняшнего дня участникам предстоит пройти "атаку огневой точки". Четвероногим помощникам надо будет поймать вооружённого преступника в условиях, когда огневая атака ведется с разных позиций. Также участников ждет поиск запахового материала на проселочной дороге, поиск по следу человека и состязания в общей дрессировке, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.