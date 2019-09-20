Актуальные вопросы детской нейрохирургии обсудили на международной конференции в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени

Пятая по счету международная конференция по актуальным вопросам детской нейрохирургии прошла на базе ФЦН в Тюмени. Она была рассчитана на двухдневный курс и, как отметили участники, в основном начинающие врачи-нейрохирурги, дала возможность получить ценные знания на практических занятиях в кадаверном классе центра, где слушателям предложили манекен-модели для удаления опухолей. Задание сложное, но с учетом того, что обучение проводили высококлассные нейрохирурги, пробы прошли у большинства слушателей на отлично.

Профессор, заведующий отделением детской нейрохирургии, университетской клиники Шарите (Германия) Ульрих Томале посещает Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени второй раз. По его мнению, центр изменился в лучшую сторону, а внедрение в практику авторских методик главного врача ФЦН, профессора Альберта Суфианова позволило центру сделать рывок в эндоскопической нейрохирургии.

"Я приезжаю сюда не только учить, но учиться. Хочу отметить уникальность педиатрической нейрохирургии в клинике, ее научные разработки. Мы будем стремиться к сотрудничеству и совместным проектам", - отметил в общении с коллегами Ульрих Томале.

В учебную программу конференции вошла онлайн-лекция французского нейрохирурга Федерико Де Рокко, председателя образовательного и тренингового комитета Европейского общества детской нейрохирургии. Виртуальный лектор далоценку результатам детской нейрохирургии хирургии по важным направлениям и отметил, что ФЦН первым научился эндоскопически проводить операции и ставить их на поток.

"Опухоли головного мозга сегодня занимают где-то пять процентов от общего числа всех опухолевых заболеваний, но с учетом того, что операции проводятся на головном мозге, главном органе центральной нервной системы, профессионализм врача должен быть очень высоким. В нашей клинике мы используем мультидисциплинарный подход: в операции принимают участие врачи разных специальностей, оториноларинголог, окулист, нейрофизиолог и другие. За время работы нашего детского отделения, я бы отметил, число случаев операций по удалению опухолей головного и спинного мозга у детей незначительно, но возросло", - отметил Юрий Якимов, заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН.

Профессор Альберт Суфианов вместе с командой центра смог вывести детское нейрохирургическое отделение клиники на передовой уровень, сегодня оно считается одним из лучших в мире. По его убеждению, организация традиционных мастер-классов по детской нейрохирургии проводиться с цельюпередать лучший опыт и, что немаловажно, дать старт молодых нейрохирургам, занимающимся лечением детей с рождения.

"Нейрохирургическое лечение детей, так называемая нейрохирургическая педиатрия, крайне специфическая и сложная отрасль медицины. В свое время, когда я только начал заниматься нейрохирургией, то открыл детское нейрохирургическое отделение в Иркутской детской областной больнице. И уже там начал работать в этом направлении – проводить эндоскопические операции. Тогда они были пионерскими – во всем мире их делали немногие специалисты. А сегодня технологии позволяют нам спасать этих больных, от которых, в принципе, уже отказались везде. Потому что такие операции малотравматичны. Особенно это важно для детского организма, так как любая травма для растущего мозга грозит большими последствиями в перспективе, поэтому чем меньше травм, тем лучше качество жизни у пациента, особенно у ребенка. Рад очередной возможности научить и послушать интересные лекции коллег", - рассказал Альберт Акрамович.

За период работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени детям проведено почти тысяча нейрохирургических операций по удалению опухолей головного и спинного мозга.

Организаторами курса выступили Региональная общественная организация "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", нейрохирургическое отделение Клинического центра Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, международная школа постдипломного образования "Эскулап Академия".