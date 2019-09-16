За выходные на тюменских дорогах поймали 66 нетрезвых водителей

На прошедших выходных в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 66 пьяных водителей.

Так, автоинспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД выезжали для оказания помощи по обеспечению дорожной безопасности в Тобольск, Исетский и Тюменский районы. С 13 по 15 сентября в Тобольске наряды специализированного взвода ДПС задержали 18 водителей в алкогольном опьянении, 8 — без водительских удостоверений.

"ГИБДД продолжит мероприятия по предупреждению пьяного вождения. В сентябре нам удалось снизить число ДТП по вине водителей в состоянии опьянения почти наполовину, мы будем и далее использовать различные формы контроля, в том числе сплошные проверки и точечные рейды, а также выборочные проверки водителей легковых такси", — рассказал врио начальника ГИБДД по Тюменской области Олег Толстиков.