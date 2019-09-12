Уроки по защите персональных данных в УрФО за лето посетили 17 тысяч детей

Роскомнадзор проводит обучающие мероприятия с несовершеннолетними в рамках реализации Стратегии информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года.

Так, за три месяца летних каникул территориальными управлениями Роскомнадзора в Уральском федеральном округе проведено 99 обучающих мероприятий, в них приняли участие 17 тысяч подростков. Лекции проходили в оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания и центрах дополнительного образования. Помимо этого специалисты Роскомнадзора и Российское движение школьников (РДШ) провели пять совместных мероприятий.

Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных активно ведет информационно-публичную деятельность, направленную на формирование культуры ответственного отношения граждан к своим персональным данным. Ведомство планирует расширять сотрудничество с молодежными общественными организациями и объединениями, высшими учебными заведениями. В этих целях действует Молодежная палата Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор). В состав Молодежной палаты входят представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.

Помимо информационно-разъяснительной работы с молодежью, Роскомнадзор проводит обучающие мероприятия для операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Специалисты ведомства разъясняют процедуру подачи в Роскомнадзор уведомлений об обработке персональных данных, информируют о том, как работать без нарушений законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.