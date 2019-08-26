Тюменцев просят ответить на вопросы о туризме

09:56 26 августа 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Агентство туризма и продвижения Тюменской области проводит исследование с целью изучения текущего состояния и развития туризма в городе Тюмень и области. Предлагаем вам заполнить анкету. Это займет не более 8 минут.

Анкетируемых просят выбрать варианты ответов, которые совпадающие с их мнением, либо написать собственный ответ. Опрос анонимный, данные будут использованы только в обобщенном виде.

Теги: опрос , туризм
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2019