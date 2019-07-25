Опытом работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени заинтересовались врачи из Узбекистана

Фото пресс-службы ФЦН в Тюмени

Визиты врачей из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья в Федеральный центр нейрохирургии не редкость, каждую неделю в ФЦН приезжают специалисты по обмену опытом. Как отметили представители делегации из Узбекистана, ФЦН – клиника единичная, подобной медицинской базы с диагностическим оборудованием и операционными экстра-класса они не встречали. Масштаб и возможности центра впечатляют.

"Мои коллеги уже не раз бывали в центре, но я здесь впервые. После увиденного мы только утвердились в решении, что теперь будем использовать любую возможность для сотрудничества. Мы планируем участвовать в международных конференциях, создавать научные проекты и в обязательном порядке будем отправлять в центр специалистов из нашей республики", — сказал Хужаназаров Ильхом, профессор, заведующий кафедрой травматологии-ортопедии и нейрохирургии Ташкентской Медицинской Академии.

Визит врачей из Узбекистана в центр состоялся благодаря их знакомству с главным врачом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессором, заслуженным врачом РФ, заведующим кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Альберт Акрамович приехал в Ташкент для участия в конференции молодых ученых. Как оказалось, между Сеченовским университетом и медицинским вузом в Ташкенте заключен договор о взаимодействии.

"Мы за совместную работу, и я постоянно подчеркиваю, что наша готовность делиться знаниями направлена, в первую очередь, на профессиональный рост врачей и благо пациентов. Медицина в Узбекистане не стоит на месте. Медучреждения развиваются и стремятся к внедрению прогрессивных технологий, в том числе и в нейрохирургии", — обозначил профессор Суфианов.

Гостям была предоставлена возможность понаблюдать за работой центра в течение нескольких дней. Отметим, что в составе делегации из Узбекистана — Хужаназаров Ильхом д.м.н. профессор, заведуюший кафедрой травматологии-ортопедии и нейрохирургии Ташкентской Медицинской Академии; Каримов Маматмурод, начальник главного медицинского Управления при администрации Республики Узбекистан, Ширинов Дилшод, аспирант-соискатель кафедры травматологии-ортопедии и нейрохирургии Ташкентской медицинской Академии. Ранее в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени приезжали и другие представители медицинского сообщества Узбекистана.