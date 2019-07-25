Эндоскопические операции вытесняют традиционные открытые хирургические вмешательства

Фото пресс-службы ФЦН

Ассоциация нейрохирургов Тюменской области, кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова совместно с Азиатским конгрессом нейрохирургов (ACNS) под руководством профессора Йоко Като (Япония) организовала и провела очередной образовательный курс Азиатского конгресса нейрохирургов на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Программа курса была рассчитана на два дня. Его участники – самые опытные и начинающие практикующие врачи из Японии, Пакистана, Великобритании, а также врачи из России, ближнего зарубежья; слушателями курса стали студенты и ординаторы.

По словам главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессора, заведующего кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Альберта Суфианова участие в конференции – это шанс получить ценные знания по эндоскопической нейрохирургии, которая активно внедряется в нейрохирургию, позволяя выполнять сложные операции на головном и спинном мозге с минимальной травматизацией.

"Проведение таких конференций – инициатива профессора Ойко Като, моего учителя по нейрохирургии, вдохновителя, доктора с мировым именем. Я очень рад, что мы снова смогли собраться вместе", - пояснил главный врач ФЦН Альберт Суфианов.

По его словам, подобные конференции играют большую в повышении квалификации нейрохирургов. "В европейских странах эндоскопическая хирургия развивается стремительными темпами, и её прогресс продолжится в ближайшие годы, так как это одно из перспективных направлений современной нейрохирургии. Я сам являюсь пионером в этом направлении, в нашем центре эндоскопия приоритетна, считаю курс огромным толчком для сознания наших молодых специалистов, для развития их умений и навыков", - подчеркнул Альберт Акрамович.

Несколько лет подряд нейрохирург, профессор из Японии Йоко Като посещала Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Ее мнение о клинике однозначно:"Альберт Суфианов создал центр федерального масштаба, здесь хорошее оборудование, прекрасно обустроенные операционные комнаты – по технологическому оснащению ФЦН не уступает западным и американским центрам. С точки зрения образовательного процесса этот центр представляет огромную ценность, потому что врачи и ординаторы могут обучаться на новейшем оборудовании, используя передовые мировые технологии", - отметила Йоко Като.

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Все участники курса сошлись во мнении, что ценность мастер-классов заключается в практической тренировке. На базе областного бюро судебно-медицинской экспертизы специалисты отработали эндоскопические навыки.

"Я здесь бываю постоянно, с каждым разом получаювсе больше и больше знаний и, что главное, практический опыт. Мы привыкли к тому, что уровень знаний надо повышать в Европе, но это не так. Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени дает нам эту прекрасную возможность, он превращается в центр мировой нейрохирургии, где обьединяются Азия и Европа", - убежден Фарид Тагдиров из Баку (Азербайджан).

В лекторском составе курса – известный нейрохирург из Великобритании РамешНаир, предоставивший возможность слушателям больше узнать о расширенном эндоназальном доступе при краниофаригиомах, эндоскопическом лечении менингиом основания черепа. "Вы организовали масштабный курс. Я думаю, что во время курса все имели замечательную возможность попрактиковаться с лучшими учителями. Гостеприимство на фантастическом уровне".

Наибольшее число лекторов в этом году приехало на курс из Японии, где нейрохирургия находится на пике развития, что позволяет бороться практически со всеми известными заболеваниями в этой сфере. Часть технологий, которые сегодня применяются в хирургическом лечении пациентов в ФЦН, его главный врач Альберт Суфианов внедрил благодаря обмену опытом с японскими коллегами.

"Я впечатлён гостеприимством.Надеюсь, что данное событие имело для вас большое значение. Продолжайте использовать эндоскопическую технику и применяйте полученные знания", - сказал нейрохирург Казухито Такеучи (Япония).

Его коллега из Пакистана на закрытии курса подчеркнул еще одну особенность мероприятия: "Я всегда остаюсь впечатленным в независимости от того, куда приезжаю. Но я был приятно удивлён знаниями молодых нейрохирургов из России, особенно тюменских. Вы поразили энтузиазмом. Профессор Суфианов проявил своё лидерство, он выдающийся нейрохирург, который очень известен в Пакистане. Благодарю профессора Йоко Като. Она великий учитель. Я надеюсь, что мы встретимся с нею и со всеми в этом месте еще раз", - отметил нейрохирург Тарик Салахуддин.