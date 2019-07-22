7305 дней в эфире: на Радио СИТИ рассказали об успехах и поделились фактами о себе

В Тюмени работают около 30 радиостанций различных форматов и музыкального наполнения. Слушатели самых разных возрастов могут найти в эфире то, что им близко: от рока до популярной музыки, от диско до R’n’B, от информационно-аналитических программ до развлекательных шоу.

При этом очень сложно найти в городе человека, который ни разу не слушал Радио СИТИ. За долгие годы работы эта радиостанция стала частью культурного кода Тюмени. Радио СИТИ звучит в автомобилях и офисах, в ресторанах и дома, в больших компаниях и в наушниках.

Директор концертного агентства "Маргарита-АРТ" Маргарита Игонина:

Что такое 20 лет? Это молодость, расцвет, время, когда все впереди... И вместе с тем 20 лет — это уверенность в себе, своих силах и в том, что все по плечу. Словом, 20 лет — это чудесный возраст! Поздравляем и желаем дальше оставаться любимой радиостанцией горожан, уникальной станцией, способной конкурировать с крупными радиобрендами, радио со вкусом — ведь для вас, как и для нас, музыка прежде всего!

Генеральный директор санатория "Сибирь" Михаил Илий:

Эфир Радио СИТИ звучит в унисон нашему сибирскому образу жизни — без суеты, экологично и правильно, правильно для здоровья, в котором душевное состояние играет немаловажную роль. Продолжайте так же душевно и в будущем — вместе с нами!

Генеральный директор такси "Бизнес-Класс" Евгений Павеликин:

Радио СИТИ — №1 в списке избранных радиостанций на каждом автомобиле нашего такси. Благодаря сбалансированному вещанию каждый услышит что-то знакомое и насладится любимой музыкой. Радио СИТИ — наши верные друзья и партнеры, пусть ваше следующее десятилетие будет таким же продуктивным и успешным!

20-летие Радио СИТИ, которое коллектив радиостанции отметил 21 июля, отличный повод не только поздравить работников радио и его слушателей, но и рассказать об успехах. К дню своего рождения Радио СИТИ поделилось интересными фактами: