Почти идеально: десять тюменцев написали ЕГЭ на 99 баллов

Десять тюменских выпускников сдали единый государственный экзамен на 99 баллов. Ребята показали высокий результат по профильной математике, английскому языку и обществознанию, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.
В числе 99-балльников ЕГЭ ученики Демьянской школы имени гвардии матроса А. Копотилова Уватского района, гимназии имени Н.Д. Лицманаг. Тобольска, тюменских школ №17, №70, гимназий №1, №16 и №21, областной физико-математической школы, а также один выпускник прошлых лет, который пожелал сдать экзамен повторно в этом году.
По количеству стобалльников в этом году Тюменская область установила рекорд – 61 выпускник. В целом средний балл вырос по всем предметам.
"По английскому языку средний балл повысился с 69 до 73, на 10% увеличилось количество ребят, сдавших на 81 и более баллов, от 90 баллов и выше получили вдвое больше выпускников, чем в прошлом году", - рассказал начальник центра оценки качества образования Тюменской области Сергей Лунев.
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