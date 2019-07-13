Почти идеально: десять тюменцев написали ЕГЭ на 99 баллов

Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Десять тюменских выпускников сдали единый государственный экзамен на 99 баллов. Ребята показали высокий результат по профильной математике, английскому языку и обществознанию, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

В числе 99-балльников ЕГЭ ученики Демьянской школы имени гвардии матроса А. Копотилова Уватского района, гимназии имени Н.Д. Лицманаг. Тобольска, тюменских школ №17, №70, гимназий №1, №16 и №21, областной физико-математической школы, а также один выпускник прошлых лет, который пожелал сдать экзамен повторно в этом году.

По количеству стобалльников в этом году Тюменская область установила рекорд – 61 выпускник. В целом средний балл вырос по всем предметам.