"Дом.ru": скорость выше, каналов больше, цена - та же

Телеком-оператор "Дом.ru" увеличил скорость домашнего интернета и количество каналов для действующих абонентов без изменения стоимости.Клиенты компании получат больше возможностей для интернет-серфинга и просмотра ТВ.

С 1 июля оператор увеличил базовую скорость для половины своих абонентов, в среднем на 20 Мбит/с.Если абонент желает разогнаться еще больше,без дополнительной платы ему будет доступен бонус"до 100 Мбит/с на 4 месяца", который после окончания периода отключится автоматически. Чтобы выходить в сеть на максимальной скорости, необходимо через личный кабинет проверить, поддерживает ли ее роутер. Если мощность роутера окажется недостаточной,можно приобрести новый, оставив заявку по телефону 51-30-30 или на сайте domru.ru.

Пользователи цифрового телевидения "Дом.ru TV" также получат новые каналы без увеличения абонентской платы: в пакете"Базoвый HD" появились 5 новых телеканалов, в "Стандартном HD" -8, в"Цифровом HD" - 13,"Стандартном HD mini" - 21, ав пакете "Базoвый HD mini" - 33 новых телеканала.

Для тех, кто проводит лето на даче или в поездках,появилась возможность просматривать архив телепередач до 7 дней с услугой "Управляй просмотром" и смотреть ТВ на любом устройстве – телевизоре, ноутбуке или смартфоне с услугой "Смотри везде" за 1 р/мес. в течение 6 месяцев.

Всем абонентам"Дом.ruTV" оператор открыл доступ без дополнительной платы на три месяца сразу к шеститематическимпакетамтелеканалови одной подписке. Активировать их можно в личном кабинете.