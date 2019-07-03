Тюменский каменщик признан лучшим в профессии по Уральскому федеральному округу

В Екатеринбурге подвели итоги окружного этапа национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер", конкурса "Славим человека труда!" и регионального конкурса профессионального мастерства.

В конкурсах приняли участие более 100 человек из 18 городов и 5 регионов России – Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ямала и Югры.

По итогам состязаний экспертная комиссия назвала лучших мастеров строительного дела в номинациях "Лучший Сварщик", "Лучший Каменщик", "Лучший Штукатур", "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования", "Монтажник светопрозрачных конструкций", "Плотник", "Гидроизолировщик" и "Плиточник". В номинации "Лучший каменщик" победителем признан сотрудник тюменской строительной компании "Домострой" Алексей Ярков.

Конкурсная комиссия оценивала профессиональные навыки специалистов, умение на практике применять современные строительные технологии и инструменты. Особое внимание уделялось качеству выполнения работ, времени выполнения заданий, культуре труда и соблюдению требований безопасности, сообщает Государсвенное управление строительства Тюменской области.

Победители примут участие во Всероссийском финале "Строймастера", который пройдет в Москве в августе, накануне Дня строителя.