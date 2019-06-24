Марина Бакулина: при размещении детсадов в жилых домах нужно учитывать возможные сложности

Изменение требований к размещению детсадов в жилых домах, принятое постановлением правительства Российской Федерации на прошлой неделе, позволит разобраться в сложностях, возникающих у частных детских садов, когда они открываются во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов.

"Постановление касается муниципальных детских садов, но их практика пригодится и частным детсадам. Самый острый вопрос – это организация прогулочных зон, потому что 50 человек из детского сада на придомовых детских площадках не сильно обрадуют мам с детьми, живущих в этих домах. Собственников детских садов в Тюмени интересует, как будет решаться этот вопрос", - отметила директор Тюменской региональной общественной образовательной организации дополнительного профессионального и семейного образования "Учебно-практический центр "Эксперт" Марина Бакулина.

По ее словам, на федеральном уровне до конца не урегулировано медицинское сопровождение таких детских садов. И третий аспект, вызывающий сложности – это организация питания.

"Для частного детского сада делать кухню на одну-две группы - нерентабельно. Интересно, что уже готов проект СанПиН по питанию для муниципальных садиков в жилых домах. Там, где меньше 50 человек, можно будет делать небольшие кухни. Но расслабляться не стоит – требования там серьезные. И, наконец, чтобы конкурировать с муниципальными детскими садами в жилых домах, частникам придется старательно потрудиться над качеством и сервисом, в противном случае они будут вынуждены закрыться", - подчеркнула Марина Бакулина.

Отметим, что 21 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее размещать детские сады на первых этажах в уже построенных жилых домах. Принятое решение направлено на достижение 100% доступности дошкольного образования для детей до трёх лет.