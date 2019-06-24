В Тюменском кадетском училище состоялся второй выпуск

В Тюменском президентском кадетском училище состоялся выпуск одиннадцатого курса. Выпускники 2019 года получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. Праздничное мероприятие состоялось на плацу училища в воскресенье 23 июня.



На торжественной церемонии присутствовали одиннадцатиклассники, их воспитатели, педагоги, родители и законные представители. В этот день выпускников поздравили почётные гости: глава администрации города Тюмени Руслан Николаевич Кухарук, Герой России Владимир Ильич Шарпатов и другие. Также в адрес училища поступила поздравительная телеграмма от губернатора Тюменской области Александра Моора.



Всего аттестаты о среднем (полном) общем образовании получил 91 кадет. Начальник училища Михаил Логинов и Руслан Кухарук вручили аттестаты и медали отличникам одиннадцатого курса Никонору Федосееву (отличник учебы, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, победитель Международной конференции "Нобелевские чтения") и Артёму Комарову (отличник учебы, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, победитель Всеармейской олимпиады по математике среди довузовских образовательных организаций МО РФ, призер Всеармейской олимпиады по физике среди довузовских образовательных организаций МО РФ). С успешным окончанием учёбы выпускников поздравили преподаватель биологии ТПКУ Евгений Саранчин и представитель Совета родителей 11 курса, преподаватель Военной академии материально-технического обеспечения Дмитрий Холоденко.



На мероприятии выступили оркестр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и певец Анатолий Синявский. В завершение выпускники торжественно простились со знаменем училища и исполнили марш ТПКУ, сообщает пресс-служба учебного заведения.

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Фото - https://vk.com/tpku_press