Пенсионерке, травмировавшейся на остановке, выплатят 120 тыс. рублей

В Ишиме суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 60-летней местной жительницы, которая получила серьезную травму, упав на остановке.

Инцидент произошел 19 февраля 2019 года на остановке "Врачей Калининых". 60-летняя женщина, выходя из автобуса, поскользнулась и упала. У пенсионерки диагностировали закрытый перелом левого плеча, что является тяжким вредом здоровью.

В марте женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей взыскать моральный вред. Суд, рассмотрев дело, взыскал с муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" в пользу пенсионерки 120 тыс. рублей.