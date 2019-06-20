Альберт Суфианов стал Заслуженным врачом Республики Татарстан

Фото пресс-службы ФЦН

На встрече с активом татарской общины Тюменской области в Центре татарской культуры 18 июня главному врачу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессору Альберту Суфианову был вручен нагрудный знак, свидетельствующий о присвоении звания – "Заслуженный врач Республики Татарстан".

Как рассказали в пресс-службе ФЦН Тюмени, государственную награду Республики Татарстан вручил Альберту Акрамовичу президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Было отмечено, что высокое звание профессору присвоено за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и заслуги в деле охраны здоровья населения.

"Я благодарен за такую высокую оценку моего труда руководству Татарстана. Это большая честь и стимул для дальнейшей работы. Спасать людей – мое предназначение, я и мой коллектив стремимся к саморазвитию и поиску новых технологий в нейрохирургии. Сотрудничество между Федеральным центром нейрохирургии и Татарстаном укрепляется, и наша задача профессиональное взаимодействие сделать еще прочнее", - сказал Альберт Акрамович.

Во время визита в Тюменскую область Президент Республики Татарстан побывал в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, где познакомился с современными операционными и диагностическими кабинетами. ФЦН, визиткой которого при проведении операций пациентам являются малотравматичные технологии, известен не только уникальными авторскими методиками, но и научными разработками. Президент Татарстана Рустам Миннихановпоблагодарил руководителя ФЦН за радушный прием и выразил уверенность в реализации дальнейших совместных планов, направленных на развитие здравоохранения в Республике Татарстан и повышения профессионального уровня медицинских специалистов.

"Заслуженный врач Республики Татарстан" - это очередное высокое звание, которого удостоен главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Альберт Суфианов – врач особого статуса. Признание его труда подтверждается и другими почетными званиями. В 2016 году Альберт Суфианов был избран депутатом Тюменской областной Думы, удостоен звания Почетного гражданина города Тюмени, звания Почетного гражданина города Вихоревка, ему присвоен знак "Отличник здравоохранения РФ".В 2018 году Указом Президента РФ Альберту Акрамовичуприсвоено звание Заслуженного врача РФ. В 2018 году в г. Харбине (Китай) Альберт Суфианов удостоен звания Почетного профессора Харбинского медицинского университета. Также в 2018 годуему вручен диплом Почетного профессора Северо-Осетинской государственной медицинской академии.

Альберт Акрамович является одним из самых авторитетных мировых нейрохирургов-практиков, что подтверждается избранием его в 2015 году в действительные члены Всемирной Академии нейрохирургов, насчитывающей всего 100 врачей во всем мире.