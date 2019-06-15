День медицинского работника отметили в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени

Фото прес=службы ФЦН в Тюмени

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени работает 500 сотрудников, которые посвятили свою жизнь работе в сфере медицины. Они помогают людям бороться со сложными неврологическими заболеваниями, их сердца открыты и добры, их настрой вместе с пациентом идти к выздоровлению, специалисты ФЦН профессионально растут и делают все возможное для здоровья –основной жизненной ценности.

14 июня коллектив ФЦН отметил свой профессиональный праздник. В сценарии – поздравительные слова, порядка 50 человек награждаемых и шутки, без которых праздника не прочувствовать.

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов, приветствуяколлектив, отметил, что в череде будней, самым главным остается в профессии медицинского работника – это борьба за пациента.

"Мы с вами одна большая семья. У нас трудная профессия. Мы делаем сложнейшие операции, спасаем людей, стремимся к развитию, строим планы на будущее. Я горжусь своим коллективом. Спасибо вам, коллеги, за ваш бескорыстный труд. Желаю вам и вашим семьям успехов и благополучия, а нам профессиональных побед", - сказал Альберт Акрамович Суфианов.

С поздравлениями к сотрудникам центра обратились и специалисты ПАО "Запсибкомбанк", корпоративным клиентом которого является Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.

"Спасибо вам, уважаемые медицинские работники, за спасенные человеческие судьбы. Ват труд переоценить просто невозможно. Вы с готовностью откликаетесь на чужую боль. Терпения и радости в жизни. Наше учреждение работает в ваших интересах", - отметила Ольга Воинская, начальник департамента по работе с клиентами ПАО "Запсибкомбанк".

В апреле этого года Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени отметил 7-летие. Открытие клиники состоялось в 2011 году. За период своей деятельности врачи ФЦН провели более 28 тысяч нейрохирургических операций.