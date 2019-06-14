Тюменский духовой оркестр будет давать концерты в центре города до конца лета

15:00 14 июня 2019
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Фото: pixabay.com

С 16 июня по 1 сентября каждое воскресенье Тюменский духовой оркестр будет играть концерты на площади 400-летия Тюмени. Проект "Музыкальное лето" проводит энергетическая компания ПАО "СУЭНКО" при поддержке администрации Тюмени.

Первое выступление состоится уже в это воскресенье, 16 июня, с 18.00 до 19.30. Музыканты исполнят современные и классические композиции, саундтреки, зарубежные хиты. Мероприятие организуется совместно с центром культуры и творчества "Тюмень".

"Музыкальное лето" — это подарок для горожан, чтобы прогулка летним воскресным вечером была еще приятнее, отмечают в пресс-службе ПАО "СУЭНКО".

Теги: музыка , филармония
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