В день рождения последней Императрицы тюменские дети продолжают ее путь "доброделания"

Фото регионального отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел"

В честь Дня рождения последней Императрицы Александры Федоровны (6 июня) тюменские школьники продолжают ее инициативы "доброделания", милосердия и сострадания. На мероприятии в Богородице-Рождественском (Ильинском) женском монастыре, где супруга Николая II провела последние счастливые дни перед голгофой в Екатеринбурге, ребята представили более 200 сделанных ими благотворительных поделок, сообщили в пресс-службе регионального отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".

Царская семья с особым трепетом подходила к вопросам воспитания детей и формирования нравов. Императрица Александра Федоровна, приехав в Россию и став супругой Николая II, стала прививать ценности милосердия и добра: основала Общество рукоделия, участницы которого обязаны были сработать не менее трех вещей в год для бедных, а затем популяризировала акцию "Белый цветок". Эта идея крепко прижилась в Российской Империи: отчет о собранных средствах и их использовании печатался в газетах, а юные барышни и дети ходили с шестами, увитыми символическими белыми цветами, и собирали пожертвования, выкрикивая "Жертвуйте на борьбу с чахоткой".

С убиением царской семьи в Екатеринбурге милосердие и сострадание в той степени, в котором их несли через свою жизнь последние Император с Императрицей и члены их семьи, были уничтожены. На протяжении последних же нескольких лет идет возрождение традиции проведения Дней Белых цветов, однако мероприятия единичны и приурочены к конкретным православным праздникам и датам. Праздник ежегодно проводится во второе воскресенье по Пасхе, в день Жен Мироносиц в Ливадийском дворце. В этот день в южной императорской резиденции собираются тысячи людей со всего Крыма.

"Символично, что одновременно с этим возвращением к истокам председатель общества "Двуглавый Орел", заместитель Патриарха во Всемирном Русском Народном Соборе, основатель телеканала Царьград ТВ Константин Малофеев возвращает наследие царского имения Ливадия. Возникает сакральная связь, которая идет от земли крымской к земле тюменской. И уже в Сибири мы возрождаем традиции Императорской семьи и знакомим с ними наших детей", — отметил руководитель Тюменского отделения общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша.

Ко дню рождения последней Императрицы тюменские школьники приняли участие в мероприятии, на котором под руководством опытного педагога изготовили более 200 поделок. Им помогали родители, а также гости праздника – почетные граждане Тюмени, члены наблюдательного совета общества "Двуглавый Орел" Антон Шароев и Геннадий Нечаев.

Изделия пойдут в продажу, а вырученные средства направят на поддержку и лечение тяжелобольных. За работой родилась идея – расширить творческое занятие историческими справками и нравственными беседами, чтобы проводить повсеместно в школах "Уроки добра".

Впервые такой урок состоится в Тюмени уже 10 июня. Инициатором выступило Тюменское региональное отделение общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" с согласия родителей, его поддержал муниципалитет и департамент образования администрации города. Уже планируется составить методические рекомендации и план занятий, чтобы распространить "Уроки добра" во всех общеобразовательных учреждениях. Пока же такие занятия будут проходить в рамках пришкольных лагерей дневного пребывания.

Отметим, 10 июня 1902 года Николай II заявил: "Прежде всего, подтверждаю мое требование, чтобы в школе с образованием соединялись воспитание в духе веры, верности престолу и Отечеству и уважения к семье, а также забота о том, чтобы с умственным и физическим развитием молодежи приучать ее с ранних лет к порядку и дисциплине. Школа, из которой выходит юноша лишь с курсовыми познаниями, не сродненный религиозно-нравственным воспитанием с чувством долга, не только не полезна, но часто вредна, развивая столь пагубные для каждого дела своеволие и самомнение".

"У детей зажглись искры в глазах – они хотят помогать, творить добрые дела, созидать и делать это бескорыстно, всем вместе – под эгидой "Двуглавого Орла" и Русского народного собора. Благодаря разумному трудовому воспитанию они научатся уважать чужой труд, вещи, созданные усилиями других людей, у нас будет меньше мусора на улицах, разрисованных стен, грязных подъездов. А через детей получится достучаться и до родителей, взрослых, которых, порой воспитывать надо больше, чем их чад", — отметил руководитель Тюменского отделения общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша.

Он также отметил, что общество "Двуглавый Орел" в этом случае выполняет миссию по объединению различных фондов и организаций, которые пропагандируют истинные православные ценности и организуют мероприятия в рамках акции "Белый цветок", чтобы сделать эту традицию более массовой, постоянной, распространить по всей России и на ее примере учить детей добру, милосердию, трудолюбию.

Благотворительность была основой русского общества в начале 20 века. Многие идеи организации благотворительных акций мы и черпаем из славного прошлого российского государства. Эпоха знавала множество самоотверженных меценатов, благодаря которым появлялись новые больницы, театры, картинные галереи. Их имена вошли в историю страны: Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы, Прохоровы, Щукины, Найденовы, Боткины, Пироговы и многие другие. Многие члены царской семьи также участвовали в благотворительности, основывая на личные средства благотворительные общества помощи бедным и больным людям.

С конца ХIХ века в Европе набирало размах проведение благотворительных акций, которые устраивали общественные организации. Ярким примером были необычайно популярные "Дни цветков". Идея их проведения принадлежит Европейской Лиге борьбы с чахоткой при Международном обществе Красный Крест. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах городов за благотворительные пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов, во многих местах были организованы пункты по сдаче анализов, читались бесплатные лекции. Эту инициативу поддержал Датский королевский дом, а затем и царская семья Романовых. С 1911 "Дни цветков" стали проводится во многих городах России. В поддержку акции в День Белого Цветка проводили благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты.

В празднике "Белого Цветка" принимали участие все слои населения. К благотворительным базарам готовились заранее. В каждой семье что-то мастерили. Вручную изготавливались десятки тысяч цветков и передавались в комитеты "Белого Цветка".