Абитуриенты собирают пакет документов для поступления в тюменские вузы

Абитуриенты, которые готовятся поступать в тюменские вузы, уже сейчас могут начинать готовить пакет документов для подачи заявления. Будущим студентам понадобятся копия паспорта, копия/оригинал документа об образовании, две фотографии 3Х4, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, а также медицинская справка.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета, если абитуриент претендует на бюджетное место, то полный пакет документов нужно предоставить в приемную комиссию до 11 июля в случае поступления на направления подготовки бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, до 26 июля - по результатам ЕГЭ, до 25 июля - при поступлении на магистратуру.

Для поступления на места с оплатой стоимости обучения полный пакет документов можно будет подать до 31 августа для очников и до 31 октября - для заочников по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Подавать документы можно одновременно в пять вузов страны на три направления в каждом, но не более. При этом оригинал аттестата нужно успеть сдать до 28 июля для поступающих по особой и целевой квоте и без вступительных испытаний, до 1 августа - для поступающих на бюджет по общему конкурсу (бакалавриат/специалитет), претендующих на зачисление в 1 волне, до 6 августа для поступающих на бюджет по общему конкурсу (бакалавриат/специалитет/магистратура), претендующих на зачисление во 2 волне.