В Тюмени выберут "Королеву выпускного бала"

Онлайн-голосование за титул "Королева Выпускного Бала Тюмени 2019" пройдет в Тюмени с 4 по 16 июня. Заявки на участие тюменские выпускницы могут подать до 3 июня включительно на сайте конкурса.
Победительницу проекта выберут тюменские пользователи, которые смогут оставить свой голос понравившейся конкурсантке. Организаторы в свою очередь будут внимательно следить за ходом голосования и контролировать, чтобы не было никаких нарушений.
Одно из условий конкурса − выбор выпускницей самого красивого платья, в котором она появится на торжественном событии. Партнеры проекта помогут победительнице почувствовать себя на выпускном настоящей королевой, сообщает "Мой портал".
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