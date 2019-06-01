В Тюмени выберут "Королеву выпускного бала"

21:37 01 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Онлайн-голосование за титул "Королева Выпускного Бала Тюмени 2019" пройдет в Тюмени с 4 по 16 июня. Заявки на участие тюменские выпускницы могут подать до 3 июня включительно на сайте конкурса

Победительницу проекта выберут тюменские пользователи, которые смогут оставить свой голос понравившейся конкурсантке. Организаторы в свою очередь будут внимательно следить за ходом голосования и контролировать, чтобы не было никаких нарушений.

Одно из условий конкурса − выбор выпускницей самого красивого платья, в котором она появится на торжественном событии. Партнеры проекта помогут победительнице почувствовать себя на выпускном настоящей королевой, сообщает "Мой портал".

Теги: выпускной , конкурс
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019