В Тюмени выберут "Королеву выпускного бала"

Онлайн-голосование за титул "Королева Выпускного Бала Тюмени 2019" пройдет в Тюмени с 4 по 16 июня. Заявки на участие тюменские выпускницы могут подать до 3 июня включительно на сайте конкурса.

Победительницу проекта выберут тюменские пользователи, которые смогут оставить свой голос понравившейся конкурсантке. Организаторы в свою очередь будут внимательно следить за ходом голосования и контролировать, чтобы не было никаких нарушений.

Одно из условий конкурса − выбор выпускницей самого красивого платья, в котором она появится на торжественном событии. Партнеры проекта помогут победительнице почувствовать себя на выпускном настоящей королевой, сообщает "Мой портал".