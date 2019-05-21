В кадетском училище прозвенит "Последний звонок"

11:42 21 мая 2019
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Фото пресс-службы ТПКУ

Тюменское президентское кадетское училище готовится к торжеству, посвященному окончанию учебного года. В этом году последний звонок в стенах училища прозвучит для 91 одиннадцатиклассника.

В четверг, 23 мая, на плацу учебного заведения соберутся будущие выпускники, их родители, а также офицерско-преподавательский состав и кадеты. Кульминацией торжественного мероприятия станет "Кадетский вальс". Выпускники закружатся в парах с приглашёнными школьницами и студентками.

Это второй выпуск в истории училища. Из 96 кадет первого выпуска 89 ребят поступили в высшие учебные заведения страны, 49 выбрали военные профессии.

Теги: выпускники , кадетское училище , кадеты , ТПКУ
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