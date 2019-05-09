В Ялуторовске презентуют 3D-открытку ко Дню Победы

Городской сад. Фото пресс-службы Ялуторовского острога

Презентация 3D открытки ко Дню Победы состоится в Городском саду Ялуторовска около колеса обозрения 9 мая. Рисунки для нее создали молодые педагоги Детской школы искусств - супруги Вадим и Елена Оселковы.

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" куратор социального проекта "Шанс", специалист Молодежного центра Ялуторовска Ксения Ведьмедева, акция проходит второй год. Правда, в прошлом году на открытке была всего одна надпись, на этот раз масштаб открытки увеличится.

К надписи "С Днем Победы" добавится надпись "9 Мая" и рисунки Георгиевской ленты и Красной Звезды. Соответственно, если в 2018 году на 9 Мая площадь под открыткой составила 24 кв. метра, в этот раз она увеличится в разы.

"Участниками нашей акции станут подростки и наставники проекта "Шанс", но мы приглашаем всех желающих. Так в прошлый раз у нас участвовало более 20 человек, в том числе это была молодежь, которая проявила интерес к новому формату празднования Дня Победы", - отметила Ксения Ведьмедева.