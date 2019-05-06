В Тюмени довольных жизнью — 80%

Настроения жителей российских городов в первом квартале 2019 года определил в исследовании Финансовый университет при правительстве РФ. Доля полностью или в основном довольных жизнью в Тюмени составила 80%.

Удовлетворенность жизнью замерялась в населенных пунктах с населением более 250 тыс. человек. Исследование показало, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, заметно снизилась до 73% в марте 2019 года.

Города, где имеется самая высокая доля полностью или в основном довольных жизнью граждан — это Владивосток (87%), Томск (86%) и Липецк (85%). Меньше всего доля довольных жизнью во Владикавказе (63%), Хабаровске (69%) и Воронеже (70%).

Отметим, что результат в 80% довольных жизнью помимо Тюмени зафиксирован в Кемерове, Симферополе, Сочи, Кирове, Иркутске, Пензе и Костроме.