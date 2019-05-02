Первый слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019" состоится в Тюмени

Участники первого слета социальных предпринимателей УФО "СоциоДрайв-2019" смогут получить новый опыт, завязать партнерские отношения и пообщаться с интересными людьми из разных взаимодействующих сфер. Мероприятие будет проходить 30 мая, заявки на участие принимаются на официальном портале правительства Тюменской области.

Руководитель регионального благотворительного общественного движения "Подари ребенку праздник!" Анастасия Левинова подала заявку в числе первых. Она узнала о слете из социальных сетей от коллег-общественников, и решила принять участие. По ее словам, это хорошая возможность узнать о новых методах и формах работы в некоммерческом секторе, перенять опыт или наладить партнерские связи, которые помогут в реализации социальных проектов.

"Это первый слет, который объединит социально ориентированные некоммерческие организации, предпринимателей и представителей муниципальной службы из нескольких регионов. Мне слет важен сразу по обоим направлениям профессиональной деятельности, уверена, что в каждом мне будет чему поучиться на этой площадке", - рассказала она.

К участию в слете приглашаются представители бизнес-сообщества, социальные предприниматели и социально ориентированные НКО, представители органов власти, общественности, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

В программе запланированы тематические блоки "Социальные бренды", "Социальные тренды" и "Социальные драйверы". Участников слета ждут нетворкинг-сессия, панельная дискуссия, кластерная сессия для лидеров социальных проектов, площадка по обмену управленческими решениями. Лучшие практики и технологии будут представлены на выставке "СоциоБРЕНД-2019", пишет ИА "Тюменская линия".