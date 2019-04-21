Книга томского писателя Заплавного пополнит библиотеку альманаха "Тобольск и вся Сибирь"

Книга избранных произведений томского писателя Сергея Заплавного, связанных с историей Сибири, пополнит библиотеку альманаха "Тобольск и вся Сибирь".

В издании рассказывается уникальная история о том, как сибирская дружина под руководством первого томского воеводы Василия Тыркова влилась в народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и участвовала в освобождении Москвы от польско-литовского нашествия. Книги Сергея Алексеевича написаны живым и высокохудожественным языком и являются сибирской классикой, которая при учете географической и художественной составляющей автоматически определяет их сокровищницу русской культуры, пишет "Тюменская область сегодня".

Стоит отметить, что к творчеству Сергея Заплавного остались неравнодушны В. Распутин, В. Астафьев, Б. Ручьев, Д. Львов, И. Фоняков, В. Потанин, В. Бахревский, В. Гордейчев, народный поэт Алтая А. Адаров, критики Р. Колесникова, Ю. Лукин, наш земляк Станислав Ломакин.

"…Сергей Заплавный показывает себя мастером тонкого и психологического письма с сибирским привкусом, как это и должно быть по месту его жительства, и национальной пропитанностью, как это и должно быть по духу предков", - писал Валентин Распутин.

Перу Заплавного принадлежит более 26 поэтических и прозаических книг, изданных в Москве и Сибири. Значительная их часть посвящена Томску, его истории, его людям. Это повести "Земля с надеждой", "Рассказы о Томске", "Чистая работа", "неистовый Ростислав". романы "Укрепи мою память", "Клятва Тояна", альбомы "В крою кедровом", "Томские просторы". отдельные его произведения переведены на латышский, болгарский, немецкий языки. Он - лауреат нескольких литературных премий, действительный член Петровской академии наук и искусств. Награждён несколькими медалями, в том числе Большой золотой медалью Союза исторических городов и регионов "За вклад в наследие народов России", сообщает официальный портал МЛ "Город Томск".