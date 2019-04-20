Тюменцам рассказали, что делать с прошлогодними вербами

Веточки вербы – неотъемлемый символ Пасхи и Вербного воскресенья, посвящённого почитанию Входа Господа в древний Иерусалим. Освещенные вербы принято хранить до следующего года, при этом прошлогодние веточки священнослужители настоятельно рекомендуют не выбрасывать вместе с бытовым мусором.

По словам протоиерея Григория Мансурова, ветки стоит положить их в пакетик и сжечь, либо закопать в землю. Если сжечь или закопать вербы негде, можно принести их в храмы, например, в Знаменский и в храм в селе Кулаково. К слову, точно также следует поступать и со старыми православными газетами, отслужившими свой век бумажными иконами.

Кстати, вовсе необязательно собирать большой букет верб, хватит нескольких веточек. В противном случае они будут перекрывать лики икон., пишет "Комсомольская правда – Тюмень".