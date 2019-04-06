В Тюмени презентовали "Телеаллею"

Фото: Лидия Шумкова

Презентация "Телеаллеи" в рамках всероссийской акции, приуроченной к отказу от аналогового телевещания, состоялась сегодня в тюменском музейном комплексе имени Словцова.

Позже, когда позволят погодные условия, 20 деревьев туи украсят Сквер журналистов в Тюмени. Напомним, 15 апреля вся Тюменская область перейдет на цифровое вещание. Бесплатно жители региона смогут смотреть 20 каналов в отличном качестве, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Мероприятие собрало более 300 человек - ветеранов отрасли связи и медиа, волонтеров, представителей органов власти, "Почты России", Общественной палаты Тюменской области, журналистов.

Как отметил вице-губернатор области Сергей Сарычев на торжественной церемонии открытия, переход на цифру - это общемировая тенденция. Все больше стран отказываются от аналога, но все еще больше половины не перешли полностью на новый уровень.

"В нашем регионе цифровое телевидение охватит подавляющую часть населения. 97,72% наших земляков будет смотреть цифру, 15 районов полностью покрыты сетью. К сожалению, некоторые труднодоступные территории не попали в зону вещания, это 159 населенных пунктов и 12 тысяч жителей. Но мы не оставим их один на один с серым экраном. Сегодня мы им предлагаем поставить спутниковое телевидение. И уже 91% имеют такую возможность", - сказал он и добавил, что делается все это, чтобы устранить информационное неравенство.

Информационную работу по переходу от аналогового к цифровому телевидению в регионе проводили волонтеры, они активно рассказывали людям, как и что сделать, чтобы смотреть телеканалы в хорошем качестве. Только за февраль-март жители области купили семь тысяч штук и еще 17 тысяч приставок.

Директор филиала РТРС "Урало-Сибирский региональный центр" Евгений Дрезденский отметил, что на 20 каналах никто останавливаться не собирается и в будущем возможно расширение списка доступных к бесплатному просмотру программ.