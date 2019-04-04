Тюменские театры поедут в Курган

Эстафета Всероссийского театрального марафона стартовала в Уральском федеральном округе. Передача символа - зеркальной статуэтки в виде античного амфитеатра с гербами всех 85 субъектов РФ от Сибири Уралу прошла в Екатеринбурге 2 апреля.

13 апреля эстафету марафона от Югры примет Тюменская область. Передача символа пройдет в Тюменском драматическом театре. А 14 и 15 апреля в рамках марафона свои спектакли в областной столице покажет театр обско-угорских народов "Солнце". 16, 17, 18 апреля Тюменская область передаст эстафету и символ марафона Курганской области и покажет зрителям спектакли тобольского и тюменского драмтеатров и театра кукол, сообщили в региональном правительстве.

Всероссийский театральный марафон – крупнейший проект Года театра, который начался 18 января во Владивостоке, на Приморской сцене Мариинки и продлится до конца года. Более 30 тысяч зрителей Дальнего Востока и Сибири уже посетили мероприятия марафона.