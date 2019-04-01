Тюменцам помогут изготовить портреты на парад ко Дню Победы

Фото: Тюменская научная областная библиотека имени Менделеева

Акция "На парад с портретом деда" — "Бессмертный тыл" — "Дети войны" стартует в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева 2 апреля. Тюменцам бесплатно оцифруют фотографии участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и напечатают их в формате A4.

Организаторы акции отмечают, что изготовление фотографии производится на бесплатной основе при условии заказа не более двух портретов от одного заявителя. Заказчик должен заполнить заявление на месте и предоставить исходные документы (фотографии, портреты и т.д.) с обязательным указанием полного имени человека, чей портрет нужно изготовить.

Акция к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне кроме Тюменской областной научной библиотеки (ул. Орджоникидзе, 59) будет проводиться и в ее филиалах по адресам: ул. Тульская, 4/3 и ул. Холодильная, 84.

Срок выполнения работы 2-5 рабочих дней. Акция продлится до 31 мая. Телефон для справок 36-01-86.