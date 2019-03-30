В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени на международной конференции обсудили проблемы хирургии позвоночника

Фото пресс-службы ФЦН в Тюмени

Международная конференция с мастер-классом "Современные технологии стабилизации передней и средней опорной колонны позвоночника" прошла 28 и 29 марта на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Как рассказали в пресс-службе центра, на мероприятие собрались специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Магнитогорска, Новосибирска, Екатеринбурга, Кургана, Перми, Благовещенска, Орска. Активность в обсуждении вопросов хирургического лечения позвоночника приняли и врачи тюменских больниц.В качестве спикеров на конференции выступили российские и немецкие эксперты.

"Лечение дегенеративных заболеваний позвоночника – это очень важная тема как для нашего центра нейрохирургии, так и для других российских и зарубежных клиник. Технологии стремительно развиваются, и нам необходимо взаимодействовать с иностранными коллегами, чтобы обменяться опытом и найти лучшие решения для пациентов", - отметил Альберт Суфианов, председатель конференции, главный врач ФЦН в Тюмени, профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, заслуженный врач РФ.

Представитель Германии, директор клиники Штенум, доктор Карстен Риттер-Ланг посетил Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени во второй раз. По его словам, очень важно, что курс ориентирован на практическую часть. "Участники семинара проявили большой интерес к актуальным проблемам вертебрологии. Центр впечатляет, в Германии центров подобных ФЦН - нет. Качество работы профессора Суфианова - это высочайший уровень, видно, что человек любит свою работу", - подчеркнул доктор.

Статистика подтверждает: в современном обществе все больше людей страдают от проблем с позвоночником, растет число пациентов молодого возраста, детей.На конференции говорили о планировании и операционной технике установки искусственных дисков в различные зоны позвоночного столба, о результатах применения эндопротезов.

"Значимость данной конференции заключается в том, что использование традиционного заднего подхода к пострадавшей зоне позвоночника сегодня необходимо дополнять вариантами лечения и через передний доступ. Только так пациент получит полноценное лечение", - рассказал Давид Набиев, модератор курса, заведующий нейрохирургическим отделением (спинальное) Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

На отдельной площадке в центре была оформлена выставка муляжей позвоночного столба.С их помощью, между лекциями, врачи демонстрировали практические навыки.

"Технологии хирургии позвоночника постоянно развиваются, появляются новые импланты. Сегодня мы представляем новый диск поясничного и шейного отдела позвоночника. Пока тема динамической фиксации недостаточно изучена, устанавливать эти диски сложно. Радует, что клиник, которые вводят эти технологии в свою практику, становится больше. Федеральный центр нейрохирургии тому яркий пример", - пояснил Виталий Сычев, врач-нейрохирург, руководитель научно-организационного отдела Малти-Системс Технолоджи, член ассоциации спинальных хирургов AOSPINE (г.Москва).

Врач из Федерального центра нейрохирургии (г.Новосибирск), к.м.н, АлексейЕвсюков считает, что сохраняется много вопросов не только по установке искусственных дисков, важно обсуждать этапы восстановления людей после вживления имплантов. С мнением коллеги согласен и Алексей Ганеев из Стерлитамака, врач-нейрохирург, постоянный участник конференций в ФЦН: "После наработанного опыта мы перешли к обсуждению ошибок. Анализируем, думаем об их устранении. Это важный аспект. Многое узнал на курсе, впечатления зашкаливают. Все доступно и понятно. Спасибо".

"Поток пациентов растет, поэтому важна качественная профилактическая работа, к примеру, как в Японии. Там это направление на должном уровне. Пожелание одно: пусть центров, подобных ФЦН в Тюмени, будет больше", - отметил Иван Круглов, начальник нейрохирургического отделения военного клинического госпиталя (г.Подольск).

Второй день конференции был посвящен практической части и прошел на базе ГБУЗ ТО "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы".

Организаторами образовательного курса выступили РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области" и кафедра нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова.

Конференция завершилась вручением дипломов и сертификатов.