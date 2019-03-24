Чем отличается кадетское училище от обычной школы, тюменцы узнали в день открытых дверей

Фото - пресс-служба ТПКУ

Тюменское президентское кадетское училище в первый день весенних каникул, 23 марта, пригласило к себе для знакомства будущих воспитанников и их родителей.

Многочисленные гости смогли увидеть и оценить материальную базу училища, современное оснащение кабинетов и лабораторий, площадки для занятий спортом, спальные корпуса и так далее. Перед экскурсией кадеты со сцены рассказали и показали, как живут, чему учатся в училище, как каждый может проявить себя в спортивном, творческом или научном направлении.

После концерта гости в сопровождении кадет и воспитателей отправились рассматривать помещения, оснащение учебных классов, библиотеки, столовой, спортзалов.

Братья Игорь, Федя и Кирилл вместо экскурсии решили поиграть в шахматы с кадетами. Павел Важенин приводит в училище своих сыновей второй год подряд.

"Мне нравится здесь система образования, другой подход, не как в школе. Здесь если кабинет технологии, то это кабинет технологии, бассейн есть, крытый корт, футбольное поле. У преподавателей выше уровень, чем в школах, - считает Павел. - Сыновья учатся в четвертом классе. Весной надо, по идее, поступать, но это как они захотят. Кирилл проявляет больший интерес: любит все спортивное, военное. Близнята вроде тоже не против. Мне бы хотелось, чтобы они все вместе поступили. Документы для этого я подготовлю, а там сами пусть решают".

"Нам тут все нравится. Строго тут и порядок. Мы приходим сюда во второй раз уже, чтобы подумать, хотим быть кадетами или нет, - за себя и братьев отвечает Кирилл. - Если б мне сейчас сказали: "Кирилл, поступай!" - я б согласился".

О том, чем отличается кадетское училище от обычной школы и какие возможности дает детям? мы поговорили с заместителем начальника ТПКУ по учебной работе Евгенией Станкевич.

"В отличие от школы, в училище дети учатся полный день и получают не только основное, но и дополнительное образование - здесь они могут достаточно больших успехов достичь. У нас отличается от школьного учебный план. Если в школах обычно или гуманитарный уклон, или естественно-научный или физико-математический, то у нас многопрофильность. И углубленное изучение иностранного языка, и расширенное изучение математики, физики, и огромная исследовательская работа", - подчеркнула Станкевич.

В училище прежде всего готовят будущих офицеров, в соответствии с этим выстроен весть жизненный уклад воспитанников. Серьезная военная составляющая и в образовательном процессе. С пятого класса дети изучают основы военной подготовки: военный устав, тактику, военные науки. Во всех предметах есть эта составляющая. Например, при изучении русского языка используются тексты военных авторов. На физике кадеты решают задачи, связанные с военным делом.

В отличие от школ, в училище есть настоящая летняя практика. В течение двух недель все кадеты на деле закрепляют полученные за год знания: по интересам занимаются исследовательской и проектной деятельностью, отрабатывают спортивное мастерство. Для окончивших 8 и 10 классы организуются выезды в военные училища и знакомство с их бытом. У ТПКУ хорошие связи со смоленской академией ПВО, череповецким училищем радиоэлектроники, тверским училищем космической обороны, воронежской военно-воздушной академией, краснодарским училищем связи и многими другими вузами.

В 2018 году в ТПКУ состоялся первый выпуск. По словам Станкевич, в вузы поступили 99 % ребят: 52 - в военные, остальные - в гражданские, в том числе ведущие вузы страны. Дмитрий Козлов - из их числа.

Дмитрий выбрал гражданскую профессию - учится в Тюменском индустриальном университете на инженера по оборудованию. О кадетских годах отзывается с большой теплотой и ностальгией - даже на день открытых дверей пришел, чтобы побыть в родных стенах. "Воспользовался случаем, чтобы повидать учителей, воспитателей. Воспоминания об училище позитивные, нисколько не жалею, что учился здесь, - говорит Дмитрий. - Считаю, что те знания, которые здесь дают - это одна из лучших баз для поступления как в военные, так и гражданские учреждения".

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Больше информации об образовании кадет, оснащении училища и поступлении можно найти на официальном сайте ТПКУ.

Татьяна Тихонова